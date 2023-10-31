Париж, 31 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Власти Франции не уведомляли Россию о задержании в Париже сооснователя компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва, сообщило 31 российское посольство.

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Российское диппредставительство сообщило, что консульский отдел в Париже проинформировал представителей Кузьмичёва о готовности оказать ему необходимое консульское содействие.

Российские консульские учреждения не получили от властей Франции уведомлений о задержании в Париже гражданина России. Не было обращений и от представителей предпринимателя.

«До настоящего времени соответствующих обращений от Кузьмичёва и его адвокатов в наш адрес не поступало», — сообщили в посольстве.

Французская ежедневная газета Le Monde сообщила 30 октября о задержании и аресте Кузьмичёва в Париже по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении санкционного законодательства. В парижской квартире предпринимателя и на его вилле в Сен-Тропе прошли обыски.

Кузьмичёв находится под европейскими санкциями с 15 марта 2022 года. США ввели санкции в отношении Кузьмичёва 11 августа 2023 года. Он оказался в списке известных представителей российской финансовой элиты за участие в работе финансового сектора российской экономики, сообщили власти США.