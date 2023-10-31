Москва, 31 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева 31 октября показала национальный костюм «Царевна-Лебедь», в котором выступит на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщили «Известия».

Известия/Дмитрий Коротаев

Платье в течение нескольких лет создавала петербургский дизайнер Ольга Малярова. Она рассказала, что её вдохновили на это эпоха Романовых и русские самоцветы.

«Использовано 300 м фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения с цирконием и хрустальные камни», — рассказала Малярова.

Дизайнер добавила, что в основе идеи её творения — проявление абсолютной внешней и внутренней красоты. Она уверена, что красота способна вдохновлять людей.

Как сообщало ИА Регнум, конкурс «Мисс Россия — 2023» состоялся 8 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победившей на нём Голубевой вручили корону из белого золота и 1 млн рублей. Она будет представлять Россию в конкурсах красоты «Мисс Вселенная — 2023» в Сальвадоре в ноябре, а также «Мисс мира» в декабре в Индии.

Голубева учится на пятом курса Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры. Там она обучается на факультете музыкального искусства по профилю «эстрадно-джазовое пение». Кроме того, девушка увлекается мотокроссом.