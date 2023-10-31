Москва, 31 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщили 31 октября в пресс-службе «Росатома».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла», — говорится в заявлении.

В госкорпорации пояснили, что основные этапы сооружения пришлись на пандемию и ужесточение внешнеполитической обстановки. Помимо этого, там отметили, что плотно взаимодействуют с белорусскими партнерами и совместно решают вопросы по реализации этого проекта.

В «Росатоме» рассказали, что в последний раз по срокам проекта сверялись 16 октября на встрече гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева с премьером Белоруссии Романом Головченко.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября заявил, что построенная Белорусская АЭС работает, но её ввели в эксплуатацию позже запланированных сроков. Белорусский лидер запросил у России компенсацию. Лукашенко добавил, что российская сторона несёт ответственность за срыв сроков. По словам белорусского лидера, в России предложили уступки при эксплуатации АЭС. В этой связи президент поручил министерству энергетики Белоруссии выяснить, удовлетворяют ли они белорусскую сторону.

Соглашение о строительстве БелАЭС подписали в марте 2011 года. Для проекта привлекли российский госкредит на $10 млрд. Первый блок атомной станции заработал в ноябре 2020 года, второй планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.