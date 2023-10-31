Мелитополь, 31 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Бойцы российского добровольческого батальона «Крым» сбили на запорожском направлении тяжёлый беспилотник украинской армии Reactive Drone Agric RDE616, который также известен под названием «Баба-яга». Об этом 31 октября рассказал один из бойцов батальона.

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«Да, наши ребята сбили один такой дрон», — заявил он в беседе с ТАСС.

Тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» — это боевая модернизация сельскохозяйственного беспилотника, которая способна нести заряды весом до 40–50 кг. У дронов несколько защищённых от систем РЭБ радиоканалов, также они способны автономно двигаться по заранее составленному маршруту.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и северо-западной частью Крыма. По информации оборонного ведомства, попытка атаки была предпринята Киевом в ночь на 29 октября.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за сутки уничтожили 44 дрона ВСУ. Военный уточнил, что украинские беспилотники сбили у Нырково, Площанки и Троицкого в ЛНР, Золотарёвки и Верхнеторецкого в ДНР, а также у Новофёдоровки и Васильевки в Запорожской области.