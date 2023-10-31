Москва, 31 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Компания АРМ, которая приобрела сеть ретейлера Decathlon в России, до конца этого года запустит новую сеть спортивных магазинов под названием Desport, рассказали 31 октября ТАСС в компании.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сообщили журналистам в компании.

Расширение ассортимента товаров планируется проводить за счёт собственных брендов, также в сети будет продукция от других фирм. Кроме того, Desport откроет интернет-магазин.

Для названия новой сети выбрали старофранцузское слово «desport», которое можно перевести как «игра» или «развлечение». Утверждается, что от него произошло слово «спорт».

Decathlon объявил о продаже своего бизнеса в России в январе 2023 года. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов 11 сообщил, что правительственная комиссия одобрила продажу сети, её магазины начнут открываться к концу года.

Консалтинговая компания NF Group 5 октября сообщила, что в Россию с января по сентябрь 2023 года пришли 16 новых иностранных брендов в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. На российский рынок зашли такие бренды, как Network, Club, Loft, Oxxo, AC&Co, Mudo, Madame Coco, Karaca Home, Kelebek.