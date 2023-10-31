Москва, 31 октября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. США заинтересованы в том, чтобы конфликт на территории Украины продолжался как можно дольше, так как с его помощью Вашингтон надеется ослабить Россию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 октября заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее польское издание Onet выдвинуло версию, что западные страны, в том числе и США, заинтересованы в поражении Украины, так как до сих пор не дали киевскому режиму таких вооружений, которые позволили бы ВСУ одержать верх над ВС России.

Денисов нашёл эту версию крайне сомнительной, хотя бы потому, что западные государства и так максимально наполнили Украину вооружениями. Однако, как оказалось, одного только оружия мало, чтобы победить Россию.

«Вопрос относительно объёмов финансовой и военной поддержки Украины постоянно поднимается. И в настоящее время, и тогда, когда специальная военная операция только начиналась. Как мы помним, западные страны очень сильно меняли свою позицию. Например, некоторые государства вообще отказывались поставлять вооружения. Потом речь шла о стрелковом вооружении, потом об оборонительном. А сейчас уже ведутся дискуссии о передаче боевых самолётов», — призвал не забывать Денисов.

Он подчеркнул, что для США Украина остаётся важным инструментом в рамках глобального противостояния с Россией. А значит, поражение киевского режима явно не в интересах Вашингтона. Наоборот, Украина, продолжающая борьбу с Российской Федерацией, крайне важна, в частности из-за того, что этот конфликт требует от России отвлечения колоссального количества средств.

Впрочем, он согласился, что для некоторых стран Запада с экономической точки зрения поражение Украины действительно может быть выгодным, поскольку будет означать прекращение трат на подпитку киевского режима.

«А как мы знаем, жители целого ряда государства Европейского союза на себе ощущают нехватку финансовых средств, которые уходят на поддержку Украины. И об этом свидетельствуют социологические исследования, проводимые в этих странах. В частности, Евробарометр», — сказал Денисов.

Однако он убеждён, что для Вашингтона наиболее позитивный вариант — это продолжение конфликта максимально долго, насколько это возможно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению авторов Onet, провал украинского контрнаступления был желательным, а может быть, даже запланированным в Вашингтоне, где на самом деле не хотят победы киевского режима, так как осознают невозможность безоговорочного поражения Москвы.

До этого бывший директор по России в совете национальной безопасности США Фиона Хилл предположила, что конфликт на Украине складывается в пользу России. По её мнению, об этом говорит всё более негативное восприятие конфликта в западном обществе, которое может стать причиной переговорного процесса на условиях России. Хилл также полагает, что Запад стал жертвой завышенных ожиданий относительно того, что на самом деле могли сделать украинцы в ходе контрнаступления.

В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заметил, что президент РФ Владимир Путин правильно предположил, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины.