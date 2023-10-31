Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Правительство Израиля признало, что имело план о переселении 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет, сообщило 31 октября агентство Associated Press (AP).

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

По данным агентства, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что это был концептуальный документ, который рассматривали в качестве гипотетического плана и не обсуждали ни на одной официальной площадке. Тем не менее в Египте и Палестине возмутились, когда узнали об этом, говорится в статье.

«Мы против перевода в любое место, в любой форме, и мы считаем это красной чертой, которую мы не позволим пересечь. Тому, что произошло в 1948 году, не будет позволено повториться», — заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне, комментируя содержание документа.

Сообщается, что план по переселению также исключает передачу сектора Газа под контроль Палестины или создание там нового правительства.

Газета Financial Times 30 октября сообщила, чтоНетаньяху пытался убедить лидеров стран ЕС надавить на власти Египта и убедить их принять беженцев из сектора Газа. По данным издания, предложение не поддержали представители Франции, Германии и Великобритании, так как они посчитали план невыполнимым.

При этом Нетаньяху 31 октября раскритиковал призывы к Израилю прекратить боевые действия в секторе Газа. По его мнению, это будет поражением в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Вечером 30 октября премьер объявил о начале третьего этапа войны с движением ХАМАС — расширения наземного вторжения в палестинский анклав.