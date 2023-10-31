Москва, 31 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Один из попавших в плен к российским бойцам украинских военных заявил, что не знал, что в тот момент находится на первой линии обороны. Военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко собирался оборонять окоп. Но когда начали стрелять, понял, что рядом уже российские подразделения. О своём попадании в плен он рассказал «РИА Новости».

«Я не понимал, я думал мы в тыл едем. Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами. Понял, когда стрелять начали», — сообщил Бондареко.

По его словам, ночью их привезли из тылового района на позиции. Карт местности и плана на случай отступления у них не было. Также их не предупредили, что это первая линия обороны, добавил военнопленный.

«Мы немного отстреливались, потом закидали гранатами, и мы сдались, — рассказал он.

Вместе с тем, Бондаренко сообщил агентству, что за подготовкой оборонительных сооружений под Купянском следят иностранные наёмники. Он сообщил, что видел двух человек в балаклавах, стоявших в тылу. По словам пленного, те говорили, что бойцы ВСУ неправильно роют окопы.

Шесть украинских военнослужащих сдались в плен под Купянском 28 октября. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уточнили, что среди них было двое раненых. После того, как российские бойцы зашли на их позиции, украинцы сложили оружие добровольно.