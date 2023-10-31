Волноваха, ДНР, 31 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Гражданская супруга Станислава Р., который стал одним из подозреваемых в деле об убийстве семьи из девяти человек в Волновахе (ДНР), рассказала, что мужчина и сам мечтал построить семью и завести детей. В беседе с ИА Регнум Яна заявила, что ей трудно поверить в то, что её любимый человек мог пойти на такую жестокость и причинить вред в том числе маленьким детям.

ИА Регнум

«Последний раз он мне писал и звонил две недели назад. О каких-то конфликтах с местными он мне никогда не рассказывал. Говорил, что всё замечательно. Мне сегодня звонили из военкомата и спрашивали данные мужа. Но про убийство мне ничего не говорили. Я в первый раз слышу имя второго парня, которого задержали со Стасом», — сообщила Яна.

Также девушка добавила, что они со Станиславом долго спорили о его участии в СВО. Девушка отговаривала мужчину, когда тот записался добровольцем.

ИА Регнум

«После возвращения мы планировали семью и детей, поэтому я не верю, что он мог причинить зло ребёнку. Я не верю, что он мог убить ребёнка. Я до сих пор нахожусь в шоке и пытаюсь найти, где мой муж. Две недели я от него и о нём ничего не слышала», — рассказала Яна.

Она добавила, что в день убийства супруг звонил своей матери и никак не намекал на трагедию. Мужчина заверил родных в том, что у него всё хорошо.

29 октября следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из девяти человек в Волновахе. Тела людей обнаружили в частном доме с огнестрельными ранениями. Сотрудники СК приступили к установлению всех обстоятельств трагического инцидента и поиску причастных. По данным телеканала РЕН ТВ, погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах.

Уже на следующий день следователи сообщили о задержании двоих подозреваемых в убийстве. Ими оказались военные-контрактники. Возможным мотивом стал бытовой конфликт.