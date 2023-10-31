Донецк, 31 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на донецком и южнодонецком направлениях 330 военных, сообщил 31 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группировка российских войск «Юг» на донецком направлении нанесла поражение ВСУ в районах сёл Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 170-ти военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что «Юг» также уничтожил в ходе контрбатарейной борьбы гаубицы М198 и М119 американского производства, Д-20 и Д-30, САУ Krab польского производства, «Акация» и «Гвоздика» и две боевые машины РСЗО «Град».

На южнодонецком направлении российская группировка «Восток» нанесла поражение украинской армии в районах города Угледара и села Старомайорское в ДНР.

«Потери противника [на южнодонецком направлении] составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Минобороны 31 октября сообщило, что на краснолиманском направлении за сутки украинская армия потеряла 250 военных. Российские войска отразили три атаки ВСУ в районах сёл Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.

На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 60 человек. Также на этом направлении российские военные уничтожили за сутки два танка Leopard германского производства и отразили пять атак ВСУ в районе села Синьковка в Харьковской области.