Москва, 31 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. За январь–сентябрь 2023 года компания «Экопарковка. ру» произвела на 105% больше изделий, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Экопарковка

Московское предприятие выпускает полимерно-песчаную газонную решетку, которая позволяет сохранять естественный дренаж почвы при обустройстве парковочных пространств, пожарных проездов и пешеходных дорожек. Полимерно-песчаная газонная решетка не несет вреда окружающей среде, основное сырье — это отходы пластика, полиэтилена и речной песок.

«Последние тенденции развития городской инфраструктуры предполагают соблюдение баланса между созданием новых объектов, благоустройством и сохранением экологии. Столичные промышленники активно учувствуют в ESG-повестке и разрабатывают продукцию, которая соответствует запросам общества», — пояснил Овчинский. — Так, с января по октябрь 2023-го московское предприятие выпустило 23 тысячи квадратных метров газонной решетки, что в два раза превышает показатели предыдущего года».

Увеличение производства обусловлено возросшим спросом на экологическое благоустройство и озеленение территорий, а также выходом компании на новые зарубежные рынки. Сегодня предприятие сотрудничает с Беларусью, Казахстаном, Киргизией.

Кроме того, предприятие производит простые полимерно-песчаные изделия — люки, лотки, черепицу, тротуарную плитку и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в российской столице открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, сформированной инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Для экспортеров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.