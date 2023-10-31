Москва, 31 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Иностранные наёмники держат под контролем подготовку оборонительных сооружений под Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады Николай Бондаренко.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Пленный рассказал, что видел двух человек в балаклавах, стоявших в тылу. Эти люди, по словам бойца, говорили, что украинцы неправильно роют окопы.

«Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать», — процитировало «РИА Новости» украинского пленного.

Тремя днями ранее в плен под Купянском сдались шесть человек. Бойцы Западной группировки войск российской армии рассказали, что из шести сдавшихся в плен двое были ранены. После того как российские бойцы зашли на их позиции, украинцы сложили оружие добровольно.