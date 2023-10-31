Рамалла , 31 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Представительство России при Палестинской национальной администрации (ПНА) продолжает принимать заявки на эвакуацию из сектора Газа, в списке уже более 900 человек, сообщила 31 октября ТАСС пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова.

Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Кто не сделал этого ранее, могут с нами связаться. Это происходит время от времени, поэтому время от времени единицы добавляются», — сказала она.

Зарипова также рассказала, что в секторе Газа нет организованных мест размещения мирного населения. Есть жители, которые прячутся от бомбардировок в школах ООН, кто-то пытается укрыться в больницах, сообщила она.

Списки на эвакуацию из сектора Газа начали готовить 8 октября, на следующий день после обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. При этом Зарипова сообщила, что начать эвакуацию не получится, пока в секторе Газа идут боевые действия.

Постпред России при ООН Василий Небензя 24 октября заявил, что в ходе обострение конфликта погибли 19 граждан России.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что нельзя ничем оправдать массовые бомбардировки по сотням тысячам жителей сектора Газа. Он напомнил, что в этих случаях гибнет много невинных людей. Российский лидер также заявил, что за конфликтом на Ближнем Востоке стоят «геополитические кукловоды», которые добиваются своих корыстных интересов.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав это операцией «Потоп Аль-Аксы». В ответ власти Израиля начали операцию «Железные мечи», в ходе которой ЦАХАЛ восстановила контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.