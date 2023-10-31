Москва, 31 октября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали места производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины в Одесской области, сообщил 31 октября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«В районе населённого пункта Малодолинское поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — заявил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике в 132-х районах.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Конашенков добавил, что силы ПВО сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинской армии.

Российские военные за сутки также уничтожили два танка Leopard на купянском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска получили новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Они позволили сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Шойгу добавил, что возможности ВСУ снижаются.

В ведомстве 27 октября заявили, что российские военные за неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров противника и по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ.

Утром 30 октября российские военныеуничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря. Их обнаружили технические средства наблюдения.