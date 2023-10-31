Москва, 31 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и танк в ходе боестолкновений на краснолиманском направлении, сообщил на брифинге 31 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовиков 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР», — заявил военный.

В ходе боёв ВСУ потеряли до 250 боевиков, уточнил Конашенков, а также один танк, две бронемашины, два пикапа и две артиллерийские системы М777.

Помимо этого на купянском направлении российские военные отразили пять атак ВСУ. Там украинские потери достигли 60 человек, четырёх танков, трёх бронемашин и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября ВС России отразили две атаки украинских войск на краснолиманском направлении. На этом направлении силы группировки «Центр» совместно с авиацией и артиллерией противодействовали 21-й и 63-й мехбригадам ВСУ. Суточные потери Украины составили до 70 военных, две бронемашины и два пикапа. Вместе с тем российские бойцы ударили по пунктам управления украинских бригад в Харьковской и Николаевской областях и в ДНР. Как уточнил Конашенков, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России ликвидировали живую силу и технику ВСУ в 128-ми районах проведения специальной военной операции.