Москва, 31 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Супруга известного учёного Владимира Баранова и скрипачка Ирэна Баранова ушла из жизни спустя три месяца после смерти мужа. Пара была неразлучна со студенческих лет. Ирэна Здзиславовна очень сильно переживала из-за смерти мужа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео «IRENA BARANOVA» Скрипачка Ирэна Баранова

28 октября в возрасте 92 лет ушла из жизни Ирэна Баранова. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ирэна Здзиславовна всего на три месяца пережила своего супруга — доктора физико-математических наук и учёного с мировым именем Владимира Баранова. Владимира Борисовича не стало в начале августа 2023 года. Мужчину похоронили на Хованском кладбище в Москве. У Владимира Борисовича была блестящая карьера. Он был автором математической модели взаимодействия солнечного ветра с окружающей солнечную систему межзвездной средой. Спустя 25 лет с помощью этой модели учёным удалось с высокой точностью предсказать расстояние от Солнца, на котором произойдёт пересечение американскими космическими аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2» ударной волны торможения солнечного ветра в декабре 2004 и сентябре 2007 года. Ему также принадлежит теоретическое предсказание существования водородной стенки вокруг гелиосферы, которая затем была обнаружена с помощью космического телескопа «Хаббл».

В своей книге Владимир Борисович писал, что у него не получилось бы достичь всего этого, если бы рядом с ним не было его супруги Ирэны.

Владимир Борисович и Ирэна Здзиславовна познакомились в начале 1950-х в МГУ. Ирэна с отличием окончила Музыкальное училище при Московской консерватории, но не прошла по конкурсу в консерваторию и, сменив вектор, поступила на биофак МГУ. Там она не рассталась с музыкой и пришла в симфонический оркестр университета, где концертмейстером был Владимир Баранов (помимо научной деятельности учёный играл на скрипке). Ирэна стала его помощником. Но любовь между ними возникла не сразу, почти год они испытывали друг к другу только дружеские чувства. Постепенно молодые люди сблизились и стали неразлучны. В 1957 году они поженились. Учёный утверждал, что именно музыка скрепила их любовь. В струнном квартете, созданном скрипачом Аветом Габриэляном, Ирэна была первой скрипкой, а Владимир — второй. Они успешно участвовали в разных фестивалях. Как говорил Владимир Борисович: «Спорт, музыка, любовь занимали существенную долю моего студенческого времени». Супругам удалось пронести тёплые чувства через всю жизнь. Они были неразлучны до самого конца. У них осталось двое детей: дочь Юлия Тихонова — сценарист документального кино и телевидения, автор телепрограмм и сын Игорь Баранов — поэт и литературный переводчик.