Москва, 31 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили об удовлетворительном состоянии пережившего покушение экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царёва. Об этом стало известно 31 октября.

Нина Зотина/РИА Новости Олег Царёв

Как отметили в ведомстве, в отношении самого пострадавшего и членов его семьи приняли необходимые меры безопасности.

«Угроза жизни отсутствует, состояние здоровья удовлетворительное», — заявили в ФСБ.

О покушении на Царёва ИА Регнум сообщило 27 октября. Об этом сообщил руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Через некоторое время родственники Царёва подтвердили факт покушения. Стало известно, что к прибытию скорой помощи он потерял много крови и находился без сознания.

По факту покушения ФСБ возбудила уголовное дело и начала оперативно-разыскные мероприятия. Украинский телеканал 24tv. ua со ссылкой на источники сообщил 27 октября, что покушение на Царёва организовала Служба безопасности Украины (СБУ), так как бывший депутат якобы давно был «в списке» спецслужб.

Как сообщило ИА Регнум 31 октября, в ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на Царёва, он дал признательные показания о взаимодействии с СБУ и подготовке к преступлению. По месту проживания задержанного нашли самодельное взрывное устройство, средства связи с кураторами на Украине, фотографии Царёва и схемы подходов к местам его проживания и работы.

Царёва и двух других бывших депутатов Рады на Украине заочно обвинили в госизмене. СБУ заявила о наличии доказательств их якобы сотрудничества с Минобороны России. Царёв известен пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик и осудил действия киевского режима.