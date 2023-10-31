Москва, 31 октября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла выбор костюмов для детей госсекретаря США Энтони Блинкена на праздновании Хеллоуина в Белом доме. Ранее СМИ обратили внимание на то, что маленький сын Блинкена наряжен в одежду цвета хаки, которую регулярно носит глава киевского режима Владимир Зеленский, а дочь главного американского дипломата предстала в платье желто-голубого цвета. Многие восприняли это как отсылку к украинскому флагу.

Chris Kleponis/ Consolidated News Photos/Global Look Press Дети госсекретаря США Энтони Блинкена

«Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она пошутила, что президент США Джо Байден нарядился на мероприятие в костюм самого себя.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Sky News опубликовал видеозапись с празднования Хеллоуина в Белом доме. На выложенных в интернет кадрах видно, что сын Блинкена одет в «костюм Зеленского». Именно так СМИ и пользователи Сети окрестили наряд в стиле милитари и цветах хаки.

Журнал Time 30 октября написал, что Зеленский после визита в США вернулся на Украину злым из-за того, что в Вашингтоне столкнулся с критикой и снижением поддержки. Официальный Киев ранее уже не раз заявлял, что опасается снижения внимания к Украине из-за событий на Ближнем Востоке.