Москва, 31 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Импортозамещённый самолёт SJ-100 с российским двигателем ПД-8 поднимется в воздух в конце года, сообщил 31 октября глава «Ростеха» Сергей Сергей в эфире телеканала «Россия 24».

Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью локализованным, и он начнет проводить испытания», — заявил Чемезов.

В «Ростехе» 2 сентября сообщили, что ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт SJ-100 совершил свой второй успешный полёт в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт изготовили с максимальным импортозамещением комплектующих.

Этот полёт SJ-100 проходил дольше, чем первый полёт 29 августа. В первый раз самолёт находился в воздухе 54 минуты, второй раз — 75 минут. Также увеличилась высота полёта — с трёх до шести тысяч метров.

SJ-100 изготовил производственный центром ПАО «Яковлев». На момент его первого полёта в самолёте примерно 40 систем и агрегатов были отечественными. Двигатель использовали франко-российский (SaM146) для ускорения программы испытаний.