Стамбул, Турция, 31 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Власти Турции решили сделать платным вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле для иностранцев с января 2024 года. Об этом 31 октября заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Global Look Press/Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency

«Повысится качество и безопасность посещения. Посещение иностранцами в туристических целях будет платным с 15 января», — сообщил он.

Для граждан страны вход останется свободным. Наряду с платным посещением для туристов организуют отдельный вход.

Мусульманские службы возобновились в соборе Святой Софии в 2020 году по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поместные христианские церкви и их представители, включая РПЦ, не согласились с этим и выразили сожаление. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО. Однако более 80% жителей Турции расценили событие как самое радостное в году.

В феврале 2021 года министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал вернуть мечети Айя София статус музея. Как он заявил, страны, независимо от политических, экономических и культурных особенностей, должны воздерживаться от изменения статуса памятников культуры. Дендиас подчеркнул, что для этого необходимо одобрение соответствующих общин и информирование заинтересованных сторон, включая ЮНЕСКО и ООН.

Софийский собор возвели в Стамбуле в 532–537 годах, в 1453 году он стал мечетью, в 1935 году — музеем. В 1985 году архитектурный комплекс включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.