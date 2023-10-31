Вашингтон, 31 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Сын государственного секретаря США Энтони Блинкена появился на праздновании Хеллоуина в Белом доме в «костюме Зеленского». Именно так СМИ и пользователи Сети окрестили наряд в стиле «милитари» и цветах хаки.

С начала российской спецоперации похожую одежду постоянно носит глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, дочь Блинкена блистала на празднике в сине-жёлтом платье, что многие также сочли отсылкой к Украине. Видео, на котором дети просят у президента США Джо Байдена конфеты, опубликовал телеканал Sky News.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 октября журнал Time написал, что Зеленский после визита в США вернулся на Украину злым из-за того, что в Вашингтоне столкнулся с критикой по поводу коррупции. По данным издания, он также осознал потерю интересов американских политиков к Украине.

В той же публикации источники, близкие к украинскому лидеру, выразили обеспокоенность его фанатичностью касательно веры в победу Украины в конфликте с РФ. По их словам, Зеленский растерял оптимизм, но его вера сравнима с мессианством.

Позднее в этот же день замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что депрессию Зеленского можно сравнить с состоянием главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в последние месяцы жизни. Он напомнил, что контрнаступление украинской армии оказалось провальным, западные страны стали меньше интересоваться Украиной, а глава киевского режима больше не может купаться в лучах славы. По словам эксперта, последнее особенно важно для Зеленского как для актёра.