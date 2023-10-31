Минск, 31 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Построенная «Росатомом» Белорусская АЭС (БелАЭС) работает, но её ввели в эксплуатацию позже запланированных сроков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября, когда принимал доклад о завершении строительства станции.

Rosatom/Global Look Press

«Немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях», — процитировало его агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что ситуация не была чрезвычайной, но он считает, что российская сторона несёт ответственность за срыв сроков. Лукашенко добавил, что в России предложили уступки при эксплуатации АЭС, он поручил министерству энергетики оценить, удовлетворяют ли они белорусскую сторону.

На БелАЭС ввели в эксплуатацию два реактора общей мощностью 2400 МВт. Станцию возвели возле города Островца Гродненской области. Генподрядчиком при реализации проекта выступала госкорпорация «Росатом».

Россия и Белоруссия подписали соглашение о строительстве БелАЭС в марте 2011 года. Для проекта привлекли российский госкредит на $10 млрд. Первый блок атомной станции заработал в ноябре 2020 года, второй блок запустили в апреле 2022 года.