Вашингтон, 31 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В России хотят закончить конфликт и прекратить притеснения русского населения во всём мире. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью профессору и видеоблогеру Стефану Гарднеру.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

«Путин не хочет воевать с Западом или с НАТО, а хочет прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что России важно, чтобы Украина занимала позицию нейтрального государства.

Как сообщало ИА Регнум, Дуглас Макгрегор 6 сентября заявил, что Россия, понимая, что для Украины уже давно всё кончено, ждёт краха экономики Евросоюза. По мнению экс-советника Пентагона, в Москве ждут двух вещей: переговоров с Киевом и обрушения европейской экономики.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона уверен, что США совершили ошибку, убедив украинские войска пойти в наступление, поскольку у них с самого начала не было шансов пробить линии российской обороны.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в июне заявил, что победа России является неизбежной, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. По его словам, коллективный Запад, в отличие от России, не готов заплатить за победу любую цену.