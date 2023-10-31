Тверь, 31 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против гражданина России, который воевал за ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины», — сообщили в ФСБ.

Его задержали в одном из районов ЛНР во время боестолкновения. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника (статья 275 УК РФ).

Сотрудники ФСБ провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению подробностей противоправной деятельности мужчины.

ФСБ 31 октября сообщила о задержании в Кемеровской области гражданина России, совершившего госизмену в форме оказания помощи иностранной организации. Он сотрудничал с украинскими спецслужбами, осуществляя хакерские атаки на российские информационные ресурсы.

Для этого мужчина вступил в украинское киберподразделение, используя интернет-мессенджер. Кибератаки он осуществлял с помощью вредоносного программного обеспечения. Его действия привели к нарушению работоспособности объектов российской критической инфраструктуры.