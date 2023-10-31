Москва, 31 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Во Львове с августа по сентябрь при поддержке США отрабатывали провокации с применением вируса птичьего гриппа, целью которых являлось обвинение России в биологической диверсии. Об этом 31 октября заявил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе Национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львове в период с августа по сентябрь 2023 года был проведён тренинг по реагированию на биологические угрозы», — сказал он.

Военный уточнил, что, по информации Минобороны, в этом мероприятии принимали участие сотрудники СБУ и национальной полиции, а также представители некоммерческих организаций из западных стран.

Генерал напомнил, что вирус патогенного гриппа птиц — это в последнее время самый изучаемый в лабораториях с высоким уровнем изоляции микроорганизм, который может передаваться разным видам и обладает высокой летальностью для человека.

«Неслучайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга», — пояснил Кириллов.

Отрабатываемый в ходе мероприятия сценарий должны были реализовать в Николаевской области, где должны были «выявить» случаи заражения птичьим гриппом и после анализа взятых проб заявить, что «с высокой долей вероятности» инцидент якобы произошёл в результате диверсии России.

«Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств», — уточнил военный.

Он добавил, что затем планировали инициировать расследование с использованием механизма генсека ООН, чтобы убедить международное сообщество в прозрачности и непредвзятости данных. В итоге власти России должны были обвинить в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, а западные страны ввели бы новые антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября Кириллов рассказал, что американское ЦРУ принимает участие в военно-биологических программах своей страны, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки. Военный уточнил, что администрация США собирается расширить масштабы программы создания биологического оружия, а в марте в США утвердили разработанную Пентагоном новую стратегию страны в области биопроизводства.

Ранее в этот же день начальник войск РХБЗ заявил, что США продолжают программу по созданию биологического оружия. Кириллов добавил, что американское минобороны поставило задачу «биологического шпионажа» в Ираке и Афганистане, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.