Волноваха, ДНР, 31 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе в Донецкой Народной Республике — двоих российских военных. По предварительным данным, именно служащие по контракту расстреляли жителей частного дома, среди которых были двое детей. Как сообщили в СК РФ, возможным мотивом стал бытовой конфликт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подозреваемые доставлены в следственный отдел, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В отношении фигурантов инициировали уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи из девяти человек в Волновахе. Тела людей обнаружили в частном доме с огнестрельными ранениями. Сотрудники СК приступили к установлению всех обстоятельств трагического инцидента и поиску причастных к этому лиц. По данным телеканала РЕН ТВ, погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах.