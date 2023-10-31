Москва, 31 октября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Поведение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок доказывает, что её в первую очередь интересует политика, а не дипломатия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 октября заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов.

Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Ранее появилась информация, что Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, так как накануне этого мероприятия публично заявила, что намерена потребовать от него «отказаться от спонсирования терроризма».

«Я бы не сужал проблему только до уровня германской дипломатии или даже дипломатии вообще, — сказал Лукьянов. — Это частное проявление того процесса, который мы наблюдаем повсеместно. А именно исчезновение политико-дипломатического этикета, который был раньше принят и на публичном, и непубличном уровне. Были свои правила».

Однако, в настоящее время, как отметил политолог, вся политика и дипломатия как её часть становятся предметом внутриполитических процессов во всех странах. Вот и Бербок высказывается, исходя из того, что все её заявления направлены не столько её дипломатическому визави, сколько публике в самой ФРГ.

«Она политик, она возглавляет одну из крупных партий и всё время работает на то, чтобы образ этой партии подтверждать в глазах избирателей, — сказал Лукьянов. — Как это сказывается на классической дипломатии? Известно, как. Мы видим это. Она практически уходит с арены. Но, увы, это неизбежный процесс».

По мнению Лукьянова, Бербок нельзя отнести к числу наиболее профессиональных и мудрых деятелей. Кроме того, можно задаться вопросом, насколько высок и серьёзен пост, занимаемый этим германским политиком. Лукьянов полагает, что сейчас министры иностранных дел перестают быть определяющими фигурами. Вся работа постепенно и уже довольно давно перемещается на уровень глав государств или глав правительств, если речь идёт о парламентской республике.

Политолог также отметил, что если посмотреть на предшественников Бербок, то последним министром иностранных дел ФРГ, который представлял собой весомую фигуру, был Франк-Вальтер Штайнмайер. Профессионализм тех, кто приходил после него, снижался по убывающей. А Бербок уже вообще не занимается никакой дипломатией, а лишь политикой.

«Расценивать её как главу внешнеполитического ведомства в классическом понимании не нужно. А значит, вопрос о том, успешно или нет она работает на этом посту, отпадает сам собой», — подытожил Лукьянов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации обозревателя Der Spiegel Кристофа Шульта, эмир Катара не хотел встречаться с Бербок, после того как та в эфире телеканала ZDF заявила, что особая ответственность за спонсирование терроризма лежит на таких государствах, как Катар. Потом, когда встреча всё-таки состоялась, катарский представитель напомнил Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и строго контролируются.

До этого Бербок получила порцию критики со стороны экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который призвал её тщательнее подбирать слова и не допускать эмоциональных выражений в адрес России и вообще не сводить политику к эмоциям.

А в начале октября 2023 года Бербок опозорилась, заявив, что в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».