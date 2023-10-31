Москва, 31 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В России ещё не объявили предвыборную кампанию, однако многие потенциальные кандидаты на пост президента страны соответствуют необходимым критериям. Об этом 31 октября заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/ Павел Волков Президент России Владимир Путин

«Пока ещё предвыборная кампания не объявлялась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-либо о том, будет ли выдвигать действующий президент России Владимир Путин свою кандидатуру на выборы в 2024 году.

Представитель Кремля отметил, что до этого времени могут появиться разные кандидаты на пост главы государства, и напомнил, что в Конституции России прописано, кто может участвовать в выборах президента.

«Этим критериям соответствуют многие», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы планах Путина объявить о выдвижении на новый президентский срок на форуме «Россия» в ноябре. Представитель Кремля пообещал сообщить о таких планах в случае их появления.

Президент России 12 сентября заявил на ВЭФ, что парламент в соответствии с законом должен назначить дату президентских выборов в конце года и только тогда и можно будет говорить об участии в них.

Выборы в России состоятся весной 2024 года. Песков ранее заявлял, что подготовка к выборам — суть ежедневной работы администрации президента и его самого. Он также указывал на то, что Путин официально пока не говорил о своём выдвижении, но если он это сделает, реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.