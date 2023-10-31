Москва, 31 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Россия сохраняет открытость для зарубежных инвестиций. Об этом сообщил 31 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия продолжает оставаться открытой страной, Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, и те компании, которые здесь работают, могут это подтвердить», — сказал Песков.

Он отметил, что «свободного выхода» из России для компаний из недружественных стран не может быть. За этим следит специальная правительственная комиссия.

Поэтому вопрос, касающийся того, что, уходя из России, западные компании должны будут согласовывать цену продажи активов в рублях, а не в евро и долларах, лучше задать правительству.

По словам Пескова, условия для выхода западного бизнеса из России не связаны с волатильностью рубля. Временные колебания курса рубля он назвал нормальным экономическим процессом.

Газета Financial Times опубликовала материал о том, что Россия ввела ограничения для уходящих западных компаний. Им запретили, продавая российские активы, выводить свою выручку в долларах и евро. Издание написало, что Россия таким образом ввела дополнительный валютный контроль, пытаясь поддержать слабеющий рубль.

Глава Минфина Антон Силуанов 21 октября назвал возврат валютной выручки одним из элементов стабилизации курса рубля. Риска резкого падения курса российской валюты нет, отметил министр финансов.