Соликамск, Пермский край, 31 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Хлопок произошел в здании второго корпуса «Соликамский завод Урал» в Пермском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Также отмечается, что на работе предприятия хлопок не сказался.

Предварительно, взрыв был в кислотном цеху во втором корпусе. В момент детонации там никого не было. Причины хлопка устанавливаются. По словам очевидцев, в соседних с заводом зданиях повреждено остекление.

В августе на территории неэксплуатируемого цеха Башкирской содовой компании прогремел взрыв. Пострадали два человека. Хлопок произошёл в цеху по производству поливинилхлорида, который находился на консервации.