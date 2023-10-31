Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил переговоры с представителями стран Евросоюза с целью добиться, чтобы те оказали давление на Египет и убедили принять беженцев из сектора Газа. В личных разговорах его поддержали лидеры некоторых стран Европы, включая Чехию и Австрию. Но такие государства, как Франция, Германия и Великобритания выступили против, считая, что это нереально. Об этом написало Financial Times.

Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Премьер Израиля пытался убедить европейских лидеров оказать давление на Египет в плане приема беженцев из Газы», — сообщило издание.

Отмечается, что Египту отвели роль проводника гуманитарной помощи беженцам и на него не следует оказывать давление из-за беженцев. Нетаньяху, как указало издание, добивался, чтобы Египет принял беженцев хотя бы на время конфликта. Но в ЕС не стали относиться серьёзно к таким предложениям из-за позиции Каира.

Вместе с тем сообщается, что с Каиром обсуждают возможность доставки раненых из сектора Газа на египетскую территорию, но уверенности в принятии такого решения нет.

Ранее Нетаньяху заявил, что о прекращении огня Израилем не может быть и речи. Он сказал, что для властей Израиля данный шаг равносилен поражению в борьбе с движением ХАМАС. Премьер Израиля добавил, что Тель-Авив не пойдёт на приостановку военных действий «после ужасной атаки ХАМАС 7 октября» так же, как и американцы не пошли на прекращение огня после бомбардировки Пёрл-Харбора Японией в 1941 году.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля несколькими тысячами ракет, назвав это операцией «Потоп Аль-Аксы». В ответ власти Израиля начали операцию «Железные мечи», в ходе которой ЦАХАЛ удалось восстановить контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израильские власти объявили о полной блокаде анклава и призвали палестинцев переместиться с севера Газы на юг. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.