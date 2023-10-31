Москва, 31 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Российские путешественники в бархатный сезон стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Основными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом популярность Южной Америки как туристического направления выросла в 2,5 раза, а спрос на азиатское направление увеличился на 168%. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

ru. freepik.com В бархатный сезон россияне стали чаще выбирать страны Азии и Южной Америки

В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток из России за границу вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. На второй строке рейтинга Абхазия: турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. На третьем месте по популярности — Египет, популярность которого выросла за год на 20%.

В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман. Спрос на это направление вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью посетили Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (+50%).

Высокие темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. В бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Благодаря мартовскому увеличению рейсов по маршруту Москва — Коломбо почти в 5 раз больше российских путешественников посели Шри-Ланку в бархатный сезон. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр — на 43%, Италия — на 40%, Великобритания — на 35%, а Франция — на 25%.