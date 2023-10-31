Москва, 31 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Если будет пожелание, Москва будет содействовать в защите прав задержанного во Франции совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва, заявил на брифинге 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) LetterOne Group Алексей Кузьмичёв

«После получения информации, если будет пожелание задержанного, будем содействовать в защите его прав как гражданина РФ», — сказал Песков журналистам.

О задержании во Франции совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по подозрению в отмывании денег стало известно 31 октября из средств массовой информации. В Национальной финансовой прокуратуре подтвердили обыски в парижской квартире сооснователя «Альфа-Групп». Как сообщило издание Le Monde, в отношении бизнесмена начали расследование по факту возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Алексей Кузьмичёв родился 15 октября 1962 года в Кирове. В 1983 году он поступил в Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Тогда же он познакомился со своими будущими партнёрами, нынешними миллиардерами Михаилом Фридманом и Германом Ханом.

Позже втроём они основали свой первый совместный бизнес — кооператив «Курьер». Бизнес не принёс результатов и в 1989 году они создали службу по оказанию бытовых услуг. Это позволило им заработать средства на открытие компании «Альфа-Фото», ориентированной на импортирование фотореактивов. В 1990 году на фундаменте имеющейся фирмы партнёры основали предприятие «Альфа-Эко» по торговле сырьевыми ресурсами.

В 2009 году Кузьмичёв стал главой консультативного комитета «А1» (бывшее «Альфа-Эко»), а чуть позднее вошёл в дирекцию «Альфа Финанс Холдинг».

Известно, что более 15 лет Алексей Кузьмичёв проживал в Лондоне.