Москва, 31 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности по ситуации в аэропорту в Махачкале проходило в закрытом формате, но по составу участников можно понять, что на нём обсуждали меры противодействия подобным происшествиям, заявил на брифинге 31 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств

«По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — сказал он.

Накануне Песков сообщил, что в совещании по инциденту в Махачкале будут участвовать премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Путин, начиная совещание, заявил, что в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы в том числе принимали участие западные спецслужбы. Президент сообщил, что они действовали через соцсети с украинской территории.

Беспорядки в Махачкале произошли 29 октября. На его территорию ворвалась многочисленная толпа, когда приземлился авиарейс из Тель-Авива. Участники беспорядков окружили самолёты, устроили погромы и поджоги, из-за чего аэропорт пришлось временно закрыть. По этому инциденту возбудили уголовное дело.

Глава Дагестана Сергей Меликов 31 октября сообщил, что у участников беспорядков были подробные инструкции, полученные через соцсети. Он рассказал, что организаторы распространили указания за два часа до прибытия самолёта из Израиля.