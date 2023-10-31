Москва, 31 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил на брифинге 31 октября идею Турции о создании альтернативной Совбезу ООН международной организации. Как заявил представитель Кремля, при всех актуальных минусах на данный момент ООН остаётся единственным масштабным регулятором международных отношений.

Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo

«Система Организации Объединённых Наций, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно-важным вопросам мировой повестки, остаётся единственным и безальтернативным международным механизмом. Она создавалась как продукт сложных договорённостей, очень сложного консенсуса международного», — сказал Песков.

По этой причине турецкая инициатива при её конкретном рассмотрении также требует аналогичного консенсуса как минимум, подчеркнул он.

Идею создать альтернативу Совбезу ООН озвучил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. По его словам, становится очевидной неспособность ООН решать глобальные проблемы, поэтому появилась необходимость в обновлении международных организаций. Алтун отметил, что турецкая сторона займётся вопросом и проведёт подготовку к созданию новой конъюнктуры с многочисленными участниками по принципу «Мир — больше пяти».

Совет безопасности ООН основали в 1945 году с целью поддержания мира на международной арене. Совбез уполномочен расследовать любые международные споры и определять, угрожают ли они мировому балансу. Совет правомочен применять принудительные меры к государствам, нарушающим его, а члены организации обязаны подчиняться. Решения Совбеза обязательны к исполнению, в то время как все другие органы ООН выносят только рекомендации.