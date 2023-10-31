Москва, 31 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В России выросли продажи старых книг на маркетплейсах. За первое полугодие 2023 года продажи выросли на 38%, на онлайн-сервисах — на 24%, сообщил 31 октября «Коммерсантъ».

Известия/ Сергей Лантюхов

По данным маркетплейса Ozon, рост составил 38% в штуках и 52% в денежном эквиваленте, ассортимент стал разнообразнее на 43%; на Wildberries продажи выросли сразу на 300%. Площадка связала это с увеличением количества продавцов. В «Авито» не стали уточнять конкретные объёмы, но отметили, что продавать старые книги начали чаще на 24%, причём только около 800 тыс. объявлений из 2,8 млн — новые издания.

Букинистическими изданиями считаются выпущенные в период 1942–2010 годов, но связанные с книжным делом лица придерживаются мнения, что таковыми можно назвать только книги, которым более 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум в октябре 2022 года, в России не наблюдалось явных предпосылок для роста цен на книги. Как в беседе с агентством заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова, внутри страны причин повышения стоимости издания нет, а перенос производства в другие страны сомнителен с экономической точки зрения из-за колебаний валютных курсов.