Вашингтон, 31 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба НХЛ Александр Овечкин нарядился на празднование Хеллоуина в костюм древнеегипетского фараона. Супруга хоккеиста Анастасия 31 октября выложила совместную фотографию с ним в костюмах к празднику в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Александр Овечкин и его жена Анастасия

Спортсмен надел на Хеллоуин костюм фараона, а его жена — наряд жрицы.

Как сообщало ИА Регнум, российский форвард «Вашингтона» 26 октября записал на свой счёт гол и голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Для Овечкина эта шайба стала 824-й в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось набрать 70 голов.