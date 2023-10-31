Москва, 31 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Москве полиция разыскивает 14-летнюю поклонницу аниме, которая оставила родителям записку, в которой намекнула, где искать её тело. На данный момент поиски сбежавшей из дома восьмиклассницы ни к чему не привели. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ученица 8-го класса в ночь с 27 на 28 октября сбежала из дома, оставив родителям страшную записку, где рассказала о том, что хочет покончить с собой. Обеспокоенные родители позвонили в полицию и передали оперативникам записку.

«В квартире, где проживает семья, был проведён осмотр, в ходе которого была изъята тетрадь с рисунками «Аниме», принадлежащая несовершеннолетней, с запиской о том, что пропавшая всех родных любит и её труп надо будет искать на территории Москвы в реке или озере», — рассказал собеседник.

Полицейские проверили условия проживания в квартире и опросили всех родственников. По их информации, школьница не имела каких-либо проблем в учёбе, но с начала учебного года не проявляла большого интереса к урокам. Занятия девочка посещала регулярно и занималась танцами в свободное время. Родители отметили, что в последнее время их дочь много времени проводила в социальных сетях, в основном в Тик-Токе. Из-за этого за неделю до исчезновения у девочки произошёл конфликт с отцом. Мужчина заметил на заставке телефона школьницы картинку с датой её рождения и планируемой датой смерти. Это напугало родителя, и он отнял у дочери телефон. Но уже на следующий день конфликт был улажен, и девочка получила гаджет обратно.

По описанию девочки составили ориентировку и начали поиски.