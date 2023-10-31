Москва, 31 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Американская компании Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro и моноблок iMac с новыми процессорами M3, следует из презентации под названием Scary Fast («Пугающе быстро»), приуроченной к празднику Хэллоуин.

Apple

Компания продемонстрировала чипы нового поколения: M3, M3 Pro и M3 Max, построены на 3-нанометровом техпроцессе. Это, по заявлению производителя, повысит производительность и энергоэффективность платформ. Apple также усовершенствовала графическую часть чипов. Модели на базе Apple M3 и M3 Pro поступят в продажу 7 ноября.

Из презентации следует, что MacBook Pro с чипом Apple M3 будет доступен только в 14-дюймовой версии с объединенной памятью объемом 8, 16 или 24 ГБ. Заявлено, что новые процессоры позволили увеличить время автономной работы на 11 часов, без подзарядки отдельные версии MacBook Pro могут работать до 22 часов.

Apple MacBook Pro

Стоимость MacBook Pro начнётся от $1,6 тыс. (около 149 тыс. руб.). При этом цена нового iMac не изменилась и составит от $1,3 до $1,5 тыс. (около 121,2 и 139,8 тыс. руб.).

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Apple отключила российскую версию официального сайта. Компания в марте 2022 года прекратила обновлять российскую и белорусскую версии сайта, объявив о приостановке официальных продаж в России. При этом компания объявила 17 октября, что российские разработчики могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы.

В июне в России обнаружили переизбыток iPhone. В I квартале 2023 года в Россию ввезли 700 тысяч гаджетов.

Компании-конкуренты Samsung и OnePlus раскритиковали в сентябре новый iPhone из-за порта USB-C. Так, китайская компания OnePlus напомнила о том, что стала использовать USB-C ещё восемь лет назад. Кроме того, компания Xiaomi раскритиковала айфон за камеру. Там напомнили, что в 2019 году выпустили Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, при этом гаджет стоил дешевле.