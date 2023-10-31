Москва, 31 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Москве возобновил работу сервис аренды электросамокатов, сообщили 31 октября в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», — сообщили в ведомстве.

В департаменте отметили, что в Москве аренда электросамокатов пользуется спросом, несмотря на похолодание. В этом сезоне пользователи этого вида транспорта совершили 62 млн поездок, что почти в два с половиной раза больше, чем за предыдущий год.

Ведомство добавило, что сервис аренды электросамокатов будет работать до середины ноября, а возможно, и дольше, если позволит погода.

Сервисы аренды электросамокатов в Москве приостановили работу 27 октября из-за снегопада.

По данным Gismeteo, в Москве 31 октября температура воздуха +9 °С, осадков нет. Завтра, 1 ноября, ожидается потепление до +13 °С, осадков не ожидается.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, уходящий октябрь войдёт в десятку самых дождливых за последние 140 лет в российской столице. Сумма осадков составит 113,6 мм. Однако конец месяца в этом году тёплый и сухой.