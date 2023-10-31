Калининград, 31 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Суд приговорил калининградского бизнесмена — финансового директора одной из коммерческих фирм — Андрея Гальчевского к 11 годам колонии строгого режима за попытку вступить в иностранный легион Вооружённых сил Украины (ВСУ). Вместе с тем Гальчевский, имеющий гражданство России и Израиля, в социальных сетях призывал к убийствам глав российских военкоматов. Дело рассматривала выездная коллегия. О вынесенном приговоре сообщили ТАСС в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Путём частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу», — сообщило агентство.

Помимо вынесенного наказания, бизнесмена лишили права заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

Сообщается, что 60-летний Гальчевский намеревался отправиться через Москву и Минск автобусом в Вильнюс, чтобы стать участником иностранного легиона ВСУ. Для этого летом 2022 года он направил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Польше и Израиле, в которых попросил зачислить его в легион. В октябре того же года Гальчевского задержали на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября ФСБ задержала в Томске работавшего на Украину хакера. Задержанный помогал силовым структурам республики, хакерским группировкам, действовавшим во вред безопасности России.