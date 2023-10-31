Москва, 31 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США принимает участие в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, с помощью искусственного интеллекта планировавшей крупномасштабные биологические атаки. Об этом 31 октября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Global Look Press

Военный указал на участие ЦРУ в реализации американских военно-биологических программ через подрядчиков — университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, ранее задействованных разведкой США для реализации проектов двойного назначения.

«Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак», — сказал он.

Кириллов отметил, что в имеющемся в распоряжении Минобороны отчёте RAND говорится, что применение таких подходов могло помочь в планировании и реализации биологической атаки.

В отчёте также поясняется, что интеллектуальная система может выбирать самый подходящий тип хранения биологической рецептуры, а также подбирать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов, добавил начальник войск РХБЗ.

«Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия», — уточнил военный.

Он добавил, что Белый дом намерен расширить масштабы программы создания биологического оружия, а в марте в США утвердили разработанную Пентагоном новую стратегию страны в области биопроизводства. В этом документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску возможностей по их применению в военной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 31 октября, Кириллов заявил, что Соединённые Штаты продолжают программу создания биологического оружия. Он уточнил, что Пентагон поставил задачу «биологического шпионажа» в Ираке и Афганистане, которые граничат с Китаем, Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Ранее в этот же день начальник войск РХБЗ рассказал, что спецслужбы и полиция Украины планируют провокации с биологическим оружием. Военный добавил, что Украинский научно-технологический центр, являющийся главным посредником по распределению грантов Пентагона, возобновил свою работу в Киеве в этом году.