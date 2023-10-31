Москва, 31 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В США продолжается программа создания биологического оружия, сообщил 31 октября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

На брифинге по военно-биологической деятельности США Кириллов заявил о свидетельствах попыток Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы.

«Одна из задач Пентагона — «биологический шантаж» — анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников», — сказал Кириллов.

По словам представителя Минобороны, Пентагон поставил задачу «биологического шпионажа» в Ираке и Афганистане, граничащих с КНР, Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. В соответствующих документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам. При этом в тексте сообщалось, что нужно ограничить следы, ведущие к подрядчику.

В качестве примера Кириллов привёл программу исследований Госдепа в Афганистане. Она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней — туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США.

Кроме того, США переносят не завершённые на Украине военно-биологические проекты в другие страны. При этом Вашингтон сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их работу после завершения конфликта. Так, при американском финансировании прошли учения во Львове. Модератором на них стала член руководящего совета по безопасности Великобритании Филиппа Ленцос.

Как сообщало ИА Регнум, в августе замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. Он сообщил, что западные биолаборатории действуют на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах. По его словам, американские специалисты собирают коллекции ДНК и проводят исследования по выделению штаммов микроорганизмов, невосприимчивых к антибиотикам.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») 11 апреля заявила о военно-биологической оккупации Украины и о том, что эта страна стала представлять угрозу из-за опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения. Она сообщила, что на Украине действовали 50 биолабораторий, где проводились эксперименты над местным населением.

Россия получила документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье, заявил Кириллов 16 августа. Он также отметил, что США могут применить так называемые оборонительные биотехнологии в наступательных целях.