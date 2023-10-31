Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В Израиле перехватили беспилотный летательный аппарат в районе города Эйлата на юге страны. Уточняется, что он был перехвачен в районе Красного моря. Беспилотник был запущен из Йемена, но не успел достичь территории еврейского государства. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлата вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря», — говорится в публикации.

В то же время Армия обороны Израиля в своём Telegram-канале сообщила, что зафиксировала приближавшуюся к территории страны воздушную цель. Отмечается, что каких-либо угроз или рисков для гражданских лиц нет. Накануне ЦАХАЛ сообщала, что в Иерусалиме и в центральной части Израиля объявляли воздушную тревогу.

С 7 октября многолетний ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной вспыхнул с новой силой. Палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти страны начали операцию «Железные мечи», в ходе которой им удалось получить контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Затем Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории Газы. Израиль объявил о полной блокаде анклава и призвал его жителей переместиться с севера на юг Газы. Покинуть свои дома должны порядка одного миллиона человек.

Утром 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с движением ХАМАС. Он сообщил о завершении первого, блокирующего этапа. Второй этап — удары по ХАМАС с воздуха, по словам Нетаньяху, продолжается всё время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила наземную операцию в секторе Газа.