Умер академик Пётр Бакланов
Вице-президент РГО, академик Пётр Бакланов умер на 78-м году жизни
Владивосток, 31 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщил 31 октября Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
«Тихоокеанский институт географии ДВО РАН понёс невосполнимую утрату. Ушёл из жизни Петр Яковлевич Бакланов», — говорится в сообщении.
В институте назвали академика удивительным человеком, светлая память о котором навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и друзей. Тихоокеанский институт географии также выразил глубокие соболезнования родным и близким Бакланова.
Петр Бакланов родился 5 июля 1946 года. Он внёс неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии. Он был заслуженным географом России, доктором географических наук, членом президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреатом премии Правительства в области образования, почётным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР, а также членом общественного совета при министерстве по развитию Дальнего Востока.
На протяжении научной жизни Бакланов активно поддерживал контакты с российскими и иностранными учёными.
Заслуги Бакланова отмечены рядом высоких наград, среди которых орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также медали «За трудовое отличие», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «300 лет Российскому флоту». Учёного также удостоили золотой медали РГО имени Семёнова-Тян-Шанского, медали Ассоциации российских географов-обществоведов и золотой медали ДВО РАН имени академика Комарова.