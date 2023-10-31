Владивосток, 31 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщил 31 октября Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Тихоокеанский институт географии

«Тихоокеанский институт географии ДВО РАН понёс невосполнимую утрату. Ушёл из жизни Петр Яковлевич Бакланов», — говорится в сообщении.

В институте назвали академика удивительным человеком, светлая память о котором навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и друзей. Тихоокеанский институт географии также выразил глубокие соболезнования родным и близким Бакланова.

Петр Бакланов родился 5 июля 1946 года. Он внёс неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии. Он был заслуженным географом России, доктором географических наук, членом президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреатом премии Правительства в области образования, почётным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР, а также членом общественного совета при министерстве по развитию Дальнего Востока.

На протяжении научной жизни Бакланов активно поддерживал контакты с российскими и иностранными учёными.

Заслуги Бакланова отмечены рядом высоких наград, среди которых орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также медали «За трудовое отличие», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «300 лет Российскому флоту». Учёного также удостоили золотой медали РГО имени Семёнова-Тян-Шанского, медали Ассоциации российских географов-обществоведов и золотой медали ДВО РАН имени академика Комарова.