Москва, 31 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы и полиция планируют провокации с биологическим оружием, сообщил 31 октября на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Global Look Press/Edwin Wriston/Keystone Press Agenc

Он уточнил, что Украинский научно-технологический центр — основной посредник по распределению грантов Пентагона — в этом году возобновил свою работу в Киеве.

В августе–сентябре при его посредничестве на базе Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого прошёл тренинг по реагированию на биологические угрозы. В мероприятии участвовали представители СБУ и нацполиции Украины.

«Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом», — сообщил Кириллов.

Кириллов 9 октября заявил, что Минобороны обновило список участников американских военно-биологических программ на Украине. В него ведомство добавило представителей госорганов и частных компаний США и Украины.

Например, в список ведомство внесло исполнительного директора Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяну Кирьязову, которая курировала совместные с США исследования патогенов на базе одесского противочумного института.

Другой участник совместной деятельности США и Украины в сфере биооружия —заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Михаил Усатый, курировавший с 2018 года работы в рамках проектов агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA).