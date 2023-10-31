Грозный, 31 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Правоохранители могут остановить массовые беспорядки, применив оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии, он опубликовал своё заявление 31 октября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кадыров указал, что силовики должны «задержать и посадить» любого человека, который выйдет в республике для участия в несанкционированных действиях.

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили подробные инструкции о своих будущих действиях в соцсетях. Он уточнил, что организаторы беспорядков распространили инструкции за два часа до прилёта самолёта из Тель-Авива.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали в том числе и спецслужбы западных стран, которые действовали через соцсети с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо твёрдо действовать для защиты Конституции.

В аэропорт Махачкалы 29 октября в ходе приземления авиарейса из Тель-Авива ворвалась многочисленная толпа, устроившая беспорядки. Участники беспорядков окружили самолёты, из-за чего аэропорт вынужденно закрыли. Они также устроили погромы и поджоги в воздушной гавани, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.