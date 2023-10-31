Варшава, 31 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Западные страны с самого начала конфликта на Украине не рассчитывали на победу Киева. Об этом 29 октября написал польский портал Onet.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор статьи отметил, что сейчас у элит Соединённых Штатов нет единого мнения по поводу того, какую помощь они могли бы оказать Украине.

«Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне», — говорится в материале.

Об этом также может свидетельствовать то, что американская сторона никогда не выступала за то, чтобы поставлять Киеву такие системы вооружений и в таком количестве, которое могло бы способствовать поражению Вооружённых сил России, уточняется в статье.

По словам автора, мечты некоторых стран о потере Россией лица являются противоречащими основам мировой политики, так как у неё слишком большой вес, а потому вариант безоговорочного поражения Москвы в конфликте на Украине невозможен.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что российский президент Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу. По её мнению, украинский конфликт становится внутренней проблемой для многих государств.

Ранее в этот же день военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель отметил, что российский лидер сделал правильное предположение о том, что западные страны постепенно устанут от огромных расходов на поддержку Украины. Эксперт уточнил, что, истощая мощности украинского военно-промышленного комплекса, Россия заставила Киев сильнее полагаться на помощь Запада.