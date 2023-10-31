Киев, 31 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Верховная рада Украины покровительствовала организованной преступной группировке «Химпром». ОПГ создала сеть распространения наркотиков как на Украине, так и в России. Правоохранителям удалось раскрыть весь состав банды. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Известия/Тарас Петренко

По информации агентства, главой «Химпрома» является Егор Буркин. Он привлёк в ОПГ представителей украинской власти — депутатов Рады.

«Организатор, руководитель и координатор «Химпрома» Егор Буркин привлек в состав ОПГ и народных депутатов Украины как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета», — сообщил источник агентства.

Он добавил, что, помимо депутатов, «Химпрому» покровительствовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), офиса Генпрокурора, Главного управления разведки (ГУР) и других украинских спецслужб.

Помимо этого, к группировке причастны сотрудники Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур. Также отношение к ОПГ имеют служащие Государственной миграционной службы, некоторые судьи, журналисты и блогеры.

Источник в российских спецслужбах сообщил, что в «Химпром» входит порядка тысячи членов. Группировка функционирует с 2014 года. Организатор Егор Буркин в 2016 году переехал на Украину, получил гражданство. По информации источника СМИ, в настоящее время Буркин скрывается в Мексике. Указано, что ОПГ имеет отношение к попытке поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что сосед Украина превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика по доставке наркотических веществ из Афганистана в Евросоюз. По словам министра, теперь через украинскую территорию проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути.