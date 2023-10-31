Киев, 31 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Если все жители Украины не начнут участвовать в конфликте, страна исчезнет. Такое мнение высказал раненый боец националистического батальона украинской армии «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в опубликованном 29 октября интервью YouTube-каналу «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM

Боевик выразил опасения, что жители Украины могут «остаться без страны», и обратился к ним с призывом.

«Воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — сказал он.

Ябчанка добавил, что считает, что всем украинцам необходимо постоянно думать о тотальной мобилизации и участвовать в военных действиях если не прямо, то поддерживая ВСУ деньгами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Запад готов вкладывать средства в уничтожение Украины, а не в её развитие. Он подчеркнул, что самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что украинцы сами поддерживают разрушительный подход западных государств по отношению к своей стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 августа написал, что вектор распада Украины виден отчётливо. Политик уточнил, что численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек, по сути, половину от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века. По его мнению, из-за этого самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена.